Путин заявил о деградации международных спортивных структур

«Мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта, - считает глава государства.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выпустил рекомендации для спортивных федераций. Им предложено допускать до соревнований только тех россиян, которые не поддержали спецоперацию на Украине.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказалась допускать российских спортсменов до участия в чемпионате мира. Соревнования пройдут в сентябре в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».

