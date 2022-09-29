Путин заявил, что спортивные организации намеренно игнорируют Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развязанная против России санкционная агрессия затронула, в том числе, и спорт высших достижений, сообщает пресс-служба Кремля.

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В телеграмме участникам и гостям спортивного форума «Россия ‒ спортивная держава» глава государства отметил, что российских спортсменов лишили возможности представлять свою страну, а голос России в международных спортивных организациях «намеренно игнорируется».

«Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», - заключил российский лидер.

Ранее российская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за требований Международной автомобильной федерации (FIA) публично осудить политику властей РФ и спецоперацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииРоссияСпортВладимир Путин
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