Путин заявил, что спортивные организации намеренно игнорируют Россию

В телеграмме участникам и гостям спортивного форума «Россия ‒ спортивная держава» глава государства отметил, что российских спортсменов лишили возможности представлять свою страну, а голос России в международных спортивных организациях «намеренно игнорируется».

«Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», - заключил российский лидер.

Ранее российская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за требований Международной автомобильной федерации (FIA) публично осудить политику властей РФ и спецоперацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».