Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023

Член совета Международной федерации хоккея и генсек ЧМ-2023 Хейкки Хиетанен исключил участие россиян в турнире, так как состав команд уже сформирован. Об этом сообщила газета Iltalehti.

«Даже если спецоперация завтра завершится, нет причин менять состав участников ЧМ-2023», — отметил Хиетанен.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта задумалась о допуске российских лыжников к международным соревнованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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