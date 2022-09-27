Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023
27 сентября 202218:05
Член совета Международной федерации хоккея и генсек ЧМ-2023 Хейкки Хиетанен исключил участие россиян в турнире, так как состав команд уже сформирован. Об этом сообщила газета Iltalehti.
«Даже если спецоперация завтра завершится, нет причин менять состав участников ЧМ-2023», — отметил Хиетанен.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта задумалась о допуске российских лыжников к международным соревнованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru