Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

«Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что РФ подозревается в манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. Москве дали три недели до 9 октября, чтобы расставить точки над i в этом вопросе.



