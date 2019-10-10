Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в полном объёме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет РИА Новости.
По его словам, Москва полностью заинтересована в том, чтобы разрешить проблемы, связанные с антидопинговым законодательством. Также он выразил надежду на то, что политика не будет вмешиваться в решение спортивных вопросов.
«Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам», — заявил глава государства.
Ранее стало известно, что РФ подозревается в манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. Москве дали три недели до 9 октября, чтобы расставить точки над i в этом вопросе.
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