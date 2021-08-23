«Дно непомерных контрактов». Черданцев объяснил пользу «безлимита» легионеров

Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал отмену лимита на легионеров в российском футболе, который «катится ко дну».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что РФС предложит клубам Российской премьер-лиги полностью отказаться от лимита на количество иностранных игроков, действующего с 2005 года.