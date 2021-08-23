«Дно непомерных контрактов». Черданцев объяснил пользу «безлимита» легионеров
Отмена лимита на легионеров позволит российским футболистам расти в конкурентной среде, а не в среде ничем не обоснованных огромных зарплат, сказал НСН спортивный комментатор Георгий Черданцев.
Телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал отмену лимита на легионеров в российском футболе, который «катится ко дну».
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что РФС предложит клубам Российской премьер-лиги полностью отказаться от лимита на количество иностранных игроков, действующего с 2005 года.
«Я надеюсь, что эта реформа пойдет на пользу российскому футболу, российским клубам и футболистам, в первую очередь, которым нужно расти в настоящей конкурентной среде, а не в среде непомерных, ничем не обоснованных огромных контрактов, которые не в каждой топовой лиге можно встретить. Перемены безусловно назрели, потому что тот лимит, который существует сейчас, он существует в том или ином виде уже много лет. Но, как мы увидели, пользы от него нет никакой, есть только вред. Если мы посмотрим на выступление наших клубов и их рейтинг, а он напрямую зависит от качества футболистов, выступающих за рубежом, мы увидим, что постепенно катимся в сторону дна», - сказал Черданцев.
По его словам, сборная России тоже не движется вперед, а ее локальный успех на домашнем Чемпионате Мира-2018 – это исключение из правил.
«Что касается сборной, то локальный успех на Чемпионате Мира тоже не нужно переоценивать. Сборная попала в четвертьфинал не благодаря лимиту, а вопреки. Плюс не стоит забывать, что на ЧМ в составе сборной России играли два бразильца – Гильерме и Марио Фернандес», - пояснил комментатор.
При этом он призвал успокоиться болельщиков, опасающихся, что с отменой лимита в российских клубах не останется российских игроков.
«Я хочу предостеречь болельщиков и общественность от беспокойства. Волноваться здесь не о чем. Многими отмена лимита воспринимается буквально, как ситуация, когда за российские клубы будут играть только иностранные футболисты. Конечно же, этого не будет, как бы ни звучала формулировка. Подразумевается то, что клуб сможет заявить на сезон столько иностранных футболистов, сколько посчитает возможным. При этом в заявке на сезон обязательно будет зарезервировано место для российских футболистов и воспитанников российских академий. Я уверен, что это будет неотъемлемая часть нового регламента», - заключил собеседник НСН.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза Лоза в беседе с «Радиоточкой НСН». назвал чепухой «лечение» российского футбола лимитом на легионеров. По его мнению, российский футбол итак полон «пришлыми» игроками, и не столь важно откуда они – из Уфы, Ростова или Мумбаи.
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