Путин: Спортивные кружки вытягивают деньги из семей
В России существует необоснованная коммерционализация спорта и физической культуры, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России.
По его словам, из семей, чьи дети занимаются в спортивных кружках, вытягивают деньги. «На это надо обратить внимание. В том числе и на то, как работает закон о спорте», – заявил глава государства. Он указал, что семьи с небольшими доходами не могут оплачивать своим детям занятия в спортивных секциях на постоянной основе.
Российский лидер поручил принять меры, которые сделают занятия физкультурой и спортом в России «максимально бесплатными».
Ранее Путин посоветовал заниматься спортом каждый день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru