Путин: Россияне будут жить в среднем до 78 лет к 2030 году

Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году она должна достигнуть 78, а дальше надо выйти на уровень 80 плюс», — пояснил глава государства.

Новый проект будет направлен на увеличение средней продолжительности жизни в стране, отметил Путин. По словам российского лидера, в рамках нацпроекта будут проведены работы по улучшению условий для занятий спортом в детских садах и школах. Кроме того, все Федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическим заболеваниями и диабетом будут продлены.

Глава государства также сообщил, что уже с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» может потребовать около одного триллиона рублей.

