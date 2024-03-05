Путин: Россияне будут жить в среднем до 78 лет к 2030 году
Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году она должна достигнуть 78, а дальше надо выйти на уровень 80 плюс», — пояснил глава государства.
Новый проект будет направлен на увеличение средней продолжительности жизни в стране, отметил Путин. По словам российского лидера, в рамках нацпроекта будут проведены работы по улучшению условий для занятий спортом в детских садах и школах. Кроме того, все Федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическим заболеваниями и диабетом будут продлены.
Глава государства также сообщил, что уже с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.
Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» может потребовать около одного триллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru