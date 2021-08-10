Кабаева уличила судей в подтасовке оценки гимнастки Авериной в Токио

Чемпионка Олимпиады Алина Кабаева уверена, что судьи в Токио не хотели победы на Играх Дины Авериной в турнире по художественной гимнастке. Кабаева охарактеризовала как «вопиющую» ситуацию с оценками гимнасткам из России.

В качестве примера чемпионка привела момент, когда Аверина выполнила свой последний вид в личном многоборье с лентой без ошибок. После этого ей пришлось ждать 6 минут, чтобы услышать свои оценки.

«В нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть. О чем это говорит? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — пояснила Кабаева в эфире телеканала «Россия 1».