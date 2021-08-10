Кабаева уличила судей в подтасовке оценки гимнастки Авериной в Токио

Чемпионка Олимпиады Алина Кабаева уверена, что судьи в Токио не хотели победы на Играх Дины Авериной в турнире по художественной гимнастке. Кабаева охарактеризовала как «вопиющую» ситуацию с оценками гимнасткам из России.

В качестве примера чемпионка привела момент, когда Аверина выполнила свой последний вид в личном многоборье с лентой без ошибок. После этого ей пришлось ждать 6 минут, чтобы услышать свои оценки.

«В нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть. О чем это говорит? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — пояснила Кабаева в эфире телеканала «Россия 1».

Серебряная трагедия российской гимнастики

Ранее судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио вызвало возмущение не только у россиян, отмечает Ura.ru. По мнению общественности, представительница Израиля Лиша Ашрам незаслуженно была поставлена на первое место, так как допустила грубую ошибку — уронила ленту.

Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль. В групповом многоборье команда России также оказалась на втором месте. Сборная РФ впервые с 1996 года осталась без золотых наград на Олимпиаде в этом виде.

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Фото: er.ru
ТЕГИ:СудьяОлимпиадаХудожественная Гимнастика
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