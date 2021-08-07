Путин поздравил знаменосца олимпийской сборной Абдулрашида Садулаева с победой на ОИ-2020 в Токио

«Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, [вы] доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Садулаев также станет знаменосцем сборной команды Олимпийского Комитета России, которая представляет нашу страну на Играх в Токио.

«Перед финалом мне сказали, что если выиграю, то буду знаменосцем. Подстегнуло? Наверное, да. Приятно, конечно, для меня это большая честь», - признался россиянин.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финале Олимпиады в весовой категории до 97 кг у американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. А в 2016 году он завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 86 кг.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

