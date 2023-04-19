Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что в России всегда будут гордиться выдающимися спортсменами общества, их рекордами и триумфами.

Российский лидер добавил, что своими победами динамовцы вдохновляют молодёжь, которая в итоге выбирает «спорт, здоровый и активный образ жизни».

«Желаю вам новых свершений», - заключил президент.

Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев заявил, что главная роль спортивного общества «Динамо» — укрепление доверия общества к правоохранительным органам, сообщает RT.

