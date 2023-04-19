Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 100-летний юбилей «Динамо» - важное событие для всего российского спорта, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что в России всегда будут гордиться выдающимися спортсменами общества, их рекордами и триумфами.
Российский лидер добавил, что своими победами динамовцы вдохновляют молодёжь, которая в итоге выбирает «спорт, здоровый и активный образ жизни».
«Желаю вам новых свершений», - заключил президент.
Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев заявил, что главная роль спортивного общества «Динамо» — укрепление доверия общества к правоохранительным органам, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
- Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
- Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом
- Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru