Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 100-летний юбилей «Динамо» - важное событие для всего российского спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

На севере Москвы введена в эксплуатацию академия спорта «Динамо»

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что в России всегда будут гордиться выдающимися спортсменами общества, их рекордами и триумфами.

Российский лидер добавил, что своими победами динамовцы вдохновляют молодёжь, которая в итоге выбирает «спорт, здоровый и активный образ жизни».

«Желаю вам новых свершений», - заключил президент.

Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев заявил, что главная роль спортивного общества «Динамо» — укрепление доверия общества к правоохранительным органам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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