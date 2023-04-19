На севере Москвы введена в эксплуатацию академия спорта «Динамо»
В Москве было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тыс. кв. метров», - отметил он.
Трехэтажный комплекс для детско-юношеских секций в режиме соревнований будет вмещать 570 участников и 1500 зрителей. Ребята смогут заниматься хоккеем, волейболом, баскетболом, гандболом и футболом. В здании расположатся медицинский блок и сувенирные магазины.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что на всех этапах строительства проходили проверки инспекторов, специалисты оценивали качество строительных материалом и испытывали конструкции.
Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что жители столицы считают очень важным наличие спортивных площадок рядом с домом.
7 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин также принял участие в открытии нового спортивного комплекса с бассейном на северо-востоке города. Объект появился на улице Лескова в районе Бибирево. Как отметил градоначальник, власти Москвы активно развивают этот густонаселённый район, где проживают порядка 160 тысяч человек. До конца текущего года там будет завершено строительство ещё одного спорткомплекса - уже с двумя плавательными бассейнами.
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