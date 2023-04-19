На севере Москвы введена в эксплуатацию академия спорта «Динамо»

В Москве было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тыс. кв. метров», - отметил он.

Трехэтажный комплекс для детско-юношеских секций в режиме соревнований будет вмещать 570 участников и 1500 зрителей. Ребята смогут заниматься хоккеем, волейболом, баскетболом, гандболом и футболом. В здании расположатся медицинский блок и сувенирные магазины.