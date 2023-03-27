Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение дано правительству и организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ответственными назначен премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов. По его словам, клубы недостаточно эффективно работают со своими сообществами болельщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru