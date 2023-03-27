Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков

Отмечается, что поручение дано правительству и организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ответственными назначен премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов. По его словам, клубы недостаточно эффективно работают со своими сообществами болельщиков.

