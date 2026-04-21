Виновница смертельной аварии в Москве ехала без номеров
В Москве задержали бывшую чиновницу, устроившую массовое ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли два человека и пострадали еще трое. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, авария произошла в ночь на 21 апреля. Женщина, находясь за рулем автомобиля Mercedes в состоянии опьянения, сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего продолжила движение и врезалась в несколько машин. Всего в ДТП оказались повреждены шесть автомобилей.
Очевидцы рассказали, что столкновения произошли почти одновременно, а часть машин получила серьезные повреждения. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, при этом некоторым удалось избежать тяжелых травм.
Как уточняется, за рулем находилась 29-летняя Анна Владимирова, ранее работавшая в Россотрудничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В случае признания вины женщине может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
