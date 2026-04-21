Виновница смертельной аварии в Москве ехала без номеров

В Москве задержали бывшую чиновницу, устроившую массовое ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли два человека и пострадали еще трое. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, авария произошла в ночь на 21 апреля. Женщина, находясь за рулем автомобиля Mercedes в состоянии опьянения, сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего продолжила движение и врезалась в несколько машин. Всего в ДТП оказались повреждены шесть автомобилей.