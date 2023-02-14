«Паспорт болельщика» станет обязательным с третьего марта

С 3 марта на игры российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) можно будет попасть только при наличии Fan ID - электронной карты болельщика. Она также потребуется для попадания на финальный матч Кубка России.

Оформлять карту болельщика придется заранее, до начала матча, на каждого человека, включая детей до 14 лет. Заявление можно подать во всех МФЦ Москвы или через Госуслуги с последующим посещением МФЦ. Карта будет доступна в личном кабинете Госуслуг.

Верховный суд РФ отклонил иск о незаконности введения Fan ID

Fan ID - это специальный номер, который хранится в личном кабинете на Госуслугах и используется для приобретения билета на матч. После покупки билета также в личный кабинет приходит специальный QR-код, который понадобится для прохода на стадион.

Минцифры РФ также разработало мобильное приложение для карты болельщика.

С 1 июня в России вступил в силу закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Бойкот футбольных фанатов не заставит власти отменить закон о Fan ID, однако может быть введена «амнистия», после которой начнется «закручивание», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

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ФОТО: РИА Новостм
ТЕГИ:Паспорт Болельщика
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