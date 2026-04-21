Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей
Книги Григория Остера не навредят детям, если читать их вместе со взрослыми, сказал НСН Лев Пережогин.
Такие книги, как «Вредные советы» писателя Григория Остера, хоть и адресованы детям, на самом деле предназначены для семейного чтения. Именно от родителей зависит, как ребенок воспримет прочитанное, заявил НСН врач-психиатр Лев Пережогин.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера на наличие сомнительных педагогических установок, об этом сообщила пресс-служба СКР. Самая известная серия Остера — многократно переиздававшиеся «Вредные советы». Автор много лет представлял ее как ироническую «педагогику от противного». Пережогин заявил, что многое зависит от родителей, которые читают такие книги своим детям.
«“Вредные советы” я с удовольствием читал своим детям. Считаю, что все зависит от того, как эту книгу подаст своему ребенку родитель. Если родитель сумеет придать им иносказательную форму и на примере этих “вредных советов” объяснить ребенку, что так поступать нельзя, тогда педагогический смысл этой книжки будет проявляться правильно. Если родители этого не сделают, дети вправе подумать то, что они захотят, — на то они и дети. Отсюда надо сделать вывод, что любая книга, которая вроде как адресована детям, на самом деле предназначена для семейного чтения. Поэтому хороший, опытный, грамотный, чуткий родитель позволит сделать правильные выводы из любого текста, каким бы он ни казался внешне. А если сделать это не получится, наверное, не стоило и покупать книгу», — сказал Пережогин.
Напомним, после начала спецоперации Остер уехал за границу и регулярно допускает антироссийские заявления. Ранее, в 2024 году, в Красноярском крае изъяли из продажи его книгу «Вредные советы», в которых были обнаружены сомнительные иллюстрации, сообщает «Радиоточка НСН».
