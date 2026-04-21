Названы привычки, которые незаметно разрушают десны
Ряд повседневных привычек может постепенно ухудшать состояние десен и приводить к их заболеваниям. Об этом «Ленте.ру» рассказала стоматолог-терапевт Ирина Борская.
По ее словам, наибольший вред наносит курение: никотин и смолы ухудшают кровоснабжение десен, из-за чего они становятся более уязвимыми к бактериям. Также негативно сказывается агрессивная чистка зубов жесткой щеткой или неправильными движениями, что приводит к травмам и оголению чувствительных участков зубов.
Врач отметила, что опасность представляет и использование зубочисток или острых предметов. Такая привычка может травмировать ткани между зубами, вызывать воспаление и способствовать образованию так называемых карманов, где скапливаются остатки пищи.
Кроме того, по словам специалиста, вред деснам наносит отказ от твердой пищи в пользу мягкой, а также привычка грызть посторонние предметы, например ручки или ногти, передает «Радиоточка НСН».
