Названы причины расширения буферной зоны на СВО

Безопасная зона в рамках специальной военной операции должна обеспечивать защиту российских территорий от обстрелов, поэтому ее глубина увеличивается по мере роста дальности вооружений. Об этом «Ленте.ру» сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, ранее речь шла о необходимости отодвинуть артиллерию на расстояние, исключающее возможность ударов по объектам. Однако с развитием ракетных и артиллерийских систем требования к глубине такой зоны изменились.

Кошкин отметил, что сейчас речь идет о полосе не менее 80-100 километров. Он добавил, что за пределами этой линии могут находиться подразделения ВСУ, но не ближе к российской территории.

Эксперт также указал, что увеличение зоны связано с задачей обеспечения безопасности и сложностями в достижении договоренностей, из-за чего, по его оценке, украинские силы постепенно оттесняются дальше от границы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
