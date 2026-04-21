Названы причины расширения буферной зоны на СВО
Безопасная зона в рамках специальной военной операции должна обеспечивать защиту российских территорий от обстрелов, поэтому ее глубина увеличивается по мере роста дальности вооружений. Об этом «Ленте.ру» сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, ранее речь шла о необходимости отодвинуть артиллерию на расстояние, исключающее возможность ударов по объектам. Однако с развитием ракетных и артиллерийских систем требования к глубине такой зоны изменились.
Кошкин отметил, что сейчас речь идет о полосе не менее 80-100 километров. Он добавил, что за пределами этой линии могут находиться подразделения ВСУ, но не ближе к российской территории.
Эксперт также указал, что увеличение зоны связано с задачей обеспечения безопасности и сложностями в достижении договоренностей, из-за чего, по его оценке, украинские силы постепенно оттесняются дальше от границы, передает «Радиоточка НСН».
- Мультфильм против теплиц: Сможет ли MGM отстоять «Розовую пантеру» в суде
- Виновница смертельной аварии в Москве ехала без номеров
- В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн
- Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей
- Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине
- «Скопировали свое»: Почему китайцы перестали покупать российское мороженое
- Каллас заявила о нехватке поддержки ЕС по Украине
- «Отпразднуют столетие»: Булыкин предсказал победу «Зенита» в чемпионате России
- Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией