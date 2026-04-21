Названы причины расширения буферной зоны на СВО

Безопасная зона в рамках специальной военной операции должна обеспечивать защиту российских территорий от обстрелов, поэтому ее глубина увеличивается по мере роста дальности вооружений. Об этом «Ленте.ру» сообщил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, ранее речь шла о необходимости отодвинуть артиллерию на расстояние, исключающее возможность ударов по объектам. Однако с развитием ракетных и артиллерийских систем требования к глубине такой зоны изменились.