В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре выявлены новые запасы нефти с суммарными геологическими ресурсами более четырех миллионов тонн. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Речь идет о двух нефтяных пластах, обнаруженных на глубине более трех километров на Южно-Приобском и Орехово-Ермаковском месторождениях. Как уточняется, их удалось выявить с применением российских цифровых технологий обработки геологических данных.

По данным издания, система, разработанная «Газпром нефтью», проанализировала накопленную за годы информацию по зрелым месторождениям и определила перспективные участки для добычи. Последующее бурение подтвердило наличие нефти.

Сообщается, что на Орехово-Ермаковском месторождении суточная добыча составила 90 тонн, на Южно-Приобском — 100 тонн. В компании отмечают, что использование цифровых инструментов, применяемых в регионе более семи лет, позволяет находить новые ресурсы даже на давно разрабатываемых участках и наращивать добычу за счет уже существующей инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
