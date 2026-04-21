В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре выявлены новые запасы нефти с суммарными геологическими ресурсами более четырех миллионов тонн. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Речь идет о двух нефтяных пластах, обнаруженных на глубине более трех километров на Южно-Приобском и Орехово-Ермаковском месторождениях. Как уточняется, их удалось выявить с применением российских цифровых технологий обработки геологических данных.