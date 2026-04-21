Врач предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками

Использование ватных палочек для чистки ушей может привести к серьезным осложнениям, включая инфекции и повреждение барабанной перепонки. Об этом «Ленте.ру» сообщила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева.

По ее словам, неосторожные движения при чистке способны вызывать микротравмы слухового прохода, через которые в организм проникают бактерии и грибки. В результате может развиться грибковый отит, который нередко переходит в хроническую форму и требует постоянного контроля.

Кубаева также отметила, что при слишком глубоком введении палочки существует риск повреждения барабанной перепонки. Даже если она частично восстанавливается, вероятность осложнений остается высокой.

Особую осторожность врач рекомендовала соблюдать людям с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом. У них такая привычка может провоцировать воспаления и болезненные фурункулы в слуховом проходе, которые долго заживают, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
