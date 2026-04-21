Врач предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками

Использование ватных палочек для чистки ушей может привести к серьезным осложнениям, включая инфекции и повреждение барабанной перепонки. Об этом «Ленте.ру» сообщила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева.

По ее словам, неосторожные движения при чистке способны вызывать микротравмы слухового прохода, через которые в организм проникают бактерии и грибки. В результате может развиться грибковый отит, который нередко переходит в хроническую форму и требует постоянного контроля.