Путин подписал закон о Fan ID

В законе, в частности, указывается, по каким основаниям болельщикам могут отказать в оформлении Fan ID или «заморозить» его. В их числе нарушения общественного порядка на матчах в России и других странах, а также соответствующие намерения.

Правительство определит перечень соревнований, для посещения которых нужен будет Fan ID.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер, назвал «ужасным» введение Fan ID, предположив, что из-за этого болельщики уйдут со стадионов в бары.

Со своей стороны, пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев говорил НСН, что поддерживает введение в России Fan ID.

