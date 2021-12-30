Путин подписал закон о Fan ID

Закон о введении в России Fan ID (паспортов болельщиков) для посещения соревнований подписан Владимиром Путиным.

Данный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Оформить электронный документ можно будет на сайте Госуслуг.

«Это ужасно!» Вася Киллер назвал «антифанатским» законопроект о Fan ID

В законе, в частности, указывается, по каким основаниям болельщикам могут отказать в оформлении Fan ID или «заморозить» его. В их числе нарушения общественного порядка на матчах в России и других странах, а также соответствующие намерения.

Правительство определит перечень соревнований, для посещения которых нужен будет Fan ID.

Ранее известный фанат «Спартака», один из лидеров движения «Гладиаторы» Василий Степанов, также известный как Вася Киллер, назвал «ужасным» введение Fan ID, предположив, что из-за этого болельщики уйдут со стадионов в бары.

Со своей стороны, пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев говорил НСН, что поддерживает введение в России Fan ID.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконБолельщикиФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры