Мацуев поспорил с Певцовым о введении паспортов болельщиков

«ID паспорт болельщика во всем мире распространен для того, чтобы вычислять хулиганов, которые нарушают закон на трибунах: файеры, подстрекание, выбегание на поле. Такая практика давно принята в Европе, все знают этих хулиганов в глаза и больше никто их не пускает. Я за введение паспорта болельщика. Стадион – это не только хулиганы, которым не место на трибуне, но и семьи, женщины и дети, которые хотят посмотреть футбол. Для безопасности это все необходимо», - отметил Мацуев.

Закон о введении паспорта болельщика для допуска зрителей к массовым спортивным мероприятиям был принят Госдумой в первом чтении 16 ноября. Паспорт болельщика – это электронный документ для идентификации зрителя с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.

