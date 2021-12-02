Мацуев поспорил с Певцовым о введении паспортов болельщиков

Знаменитый пианист, болельщик «Спартака» заявил НСН, что введение Fan ID необходимо для безопасности болельщиков.

На стадионе люди должны чувствовать себя в безопасности, поэтому Fan ID должны быть введены, заявил болельщик ФК «Спартак» пианист Денис Мацуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался против введения специальных паспортов для болельщиков. По его словам, внедрение Fan ID – «ещё одна маленькая дифференциация людей».

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«ID паспорт болельщика во всем мире распространен для того, чтобы вычислять хулиганов, которые нарушают закон на трибунах: файеры, подстрекание, выбегание на поле. Такая практика давно принята в Европе, все знают этих хулиганов в глаза и больше никто их не пускает. Я за введение паспорта болельщика. Стадион – это не только хулиганы, которым не место на трибуне, но и семьи, женщины и дети, которые хотят посмотреть футбол. Для безопасности это все необходимо», - отметил Мацуев.

Закон о введении паспорта болельщика для допуска зрителей к массовым спортивным мероприятиям был принят Госдумой в первом чтении 16 ноября. Паспорт болельщика – это электронный документ для идентификации зрителя с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Паспорт БолельщикаБолельщикиРоссия
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