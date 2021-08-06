Путин отметил, что отсутствие символов РФ на Олимпиаде не повлияло на спортивные результаты

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что отсутствие национальных символов на Олимпиаде в Токио не влияет на спортивные результаты россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что сложившаяся ситуация демонстрирует, что попытки политизировать спорт "ничтожны и вредны". Кроме того, Путин назвал решение олимпийских чиновников лишить Россию флага и гимна на летней Олимпиаде политически окрашенным.

При этом Путин предположил, что международные спортивные организации будут заинтересованы в организации крупных соревнований на территории России после 2022 года.

