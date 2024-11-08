Путин: Открытие Олимпиады - оскорбление для миллионов христиан

Международный олимпийский комитет превратился в артистов цирка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже

По его словам, это произошло из-за внешнего давления и коммерциализации МОК. Глава государства указал, что открытие летних Олимпийских игр – 2024 в Париже являлось оскорбительным для христиан.

Ранее Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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