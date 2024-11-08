Путин: Открытие Олимпиады - оскорбление для миллионов христиан

Путин назвал НАТО единственным блоком в мире, «спаянным обязаловкой» Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом СМИ: Зеленский не сможет отказаться от мирного плана Трампа Куба осталась без энергоснабжения после удара урагана «Рафаэль» Треть чиновников в Вологодской области не справились с диктантом по русскому языку