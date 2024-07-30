Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была позором, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — рассказал политик телеканалу.

Открытие летней Олимпиады в Париже прошло 26 июля, напоминает 360.ru. На церемонии, в частности, присутствовали трансгендеры, которые представили пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. После открытия оргкомитет Игр принес извинения за мероприятие, отметив, что не хотел демонстрировать неуважение к какой-либо религии.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПарижОлимпийские ИгрыДональд Трамп

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