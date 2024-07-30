Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была позором, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — рассказал политик телеканалу.
Открытие летней Олимпиады в Париже прошло 26 июля, напоминает 360.ru. На церемонии, в частности, присутствовали трансгендеры, которые представили пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. После открытия оргкомитет Игр принес извинения за мероприятие, отметив, что не хотел демонстрировать неуважение к какой-либо религии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» проехал на «красный»
- «Три кота» и «Смешарики»: Названы самые популярные мультфильмы у детей
- Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором
- В Хабаровске задержали зампреда правительства края Никонова
- Школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма
- СМИ: Участники протеста в Израиле ворвались на военные базы
- В Уфе экстренно сел летевший из Москвы в Астану самолет
- Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за загрязнения Сены
- Архангельский губернатор: Найденная в болоте девочка не получила серьезных травм
- В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru