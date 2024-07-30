Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — рассказал политик телеканалу.

Открытие летней Олимпиады в Париже прошло 26 июля, напоминает 360.ru. На церемонии, в частности, присутствовали трансгендеры, которые представили пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. После открытия оргкомитет Игр принес извинения за мероприятие, отметив, что не хотел демонстрировать неуважение к какой-либо религии.

