Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже

При этом Святой престол не подвергает сомнению свободу слова и самовыражения, но при уважении других.

Из документа следует, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами.

Ранее Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

