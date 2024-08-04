Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже
4 августа 202407:01
Ватикан выпустил специальное заявление, в котором говорится, что разочарован рядом сцен с открытия Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС.
При этом Святой престол не подвергает сомнению свободу слова и самовыражения, но при уважении других.
Из документа следует, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами.
Ранее Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru