Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже

Ватикан выпустил специальное заявление, в котором говорится, что разочарован рядом сцен с открытия Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС.

В оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр

При этом Святой престол не подвергает сомнению свободу слова и самовыражения, но при уважении других.

Из документа следует, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами.

Ранее Трамп назвал церемонию открытия Олимпиады во Франции позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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