Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио
Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, спортсменам будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почёта и ордена Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
В документе говорится, что награды членам российской сборной будут вручены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)».
Напомним, Олимпийские игры-2020 были перенесены из-за коронавируса на 2021 год. Всего в Токио было разыграно 339 комплектов наград и сборная России вошла в пятерку лидеров медального зачёта. На счету российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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