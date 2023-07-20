Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, она была удостоена награды «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».
Ранее Путин «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» наградил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине заявили о введении в армию 287 стандартов НАТО
- Навальному запросили 20 лет колонии строго режима по делу об экстремизме
- Посольство Исландии объявило о приостановке работы в Москве с 1 августа
- СМИ: Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться
- АвтоВАЗ отзывает около 80 тысяч машин без блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Власти Ирака объявили о высылке из страны посла Швеции
- Россия ввела ограничения для британских дипломатов
- Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР
- Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине
- Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru