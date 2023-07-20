Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, она была удостоена награды «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Ранее Путин «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» наградил народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».