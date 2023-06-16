Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

Так, космический полет Терешковой на корабле «Восток-6» начался 60 лет назад.

Ранее, в мае, Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса. Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением Юрия Гагарина и летящей ракетой, сообщает «Радиоточка НСН».

