Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

Российский лидер Владимир Путин наградил депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин заявил, что Россия совершила 100 безаварийных запусков в космос подряд

Так, космический полет Терешковой на корабле «Восток-6» начался 60 лет назад.

Ранее, в мае, Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса. Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением Юрия Гагарина и летящей ракетой, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияНаградаВалентина Терешкова

Горячие новости

Все новости

партнеры