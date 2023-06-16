Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса
Российский лидер Владимир Путин наградил депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, космический полет Терешковой на корабле «Восток-6» начался 60 лет назад.
Ранее, в мае, Путин учредил орден Гагарина. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса. Орден представляет собой синюю пятиконечную звезду с изображением Юрия Гагарина и летящей ракетой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru