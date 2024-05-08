Российские пограничники задержали четверых пытавшихся дойти до Финляндии сирийцев

Российские пограничники задержали в Карелии четверых граждан Сирии, пытавшихся пешком попасть в Финляндию. Об этом сообщило издание Gubdaily.

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Отмечается, что четверо мужчин с рюкзаками были остановлены в лесу близ границы с Финляндией. Впоследствии они намеревались добраться до других стран Евросоюза. Кроме того, удалось задержать водителя, доставившего в приграничную зону иностранных граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее русскоязычное сообщество Финляндии приступило к сбору документов для подачи заявления в Европейский суд по правам человека относительно решения властей республики закрыть границу с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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