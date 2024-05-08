Российские пограничники задержали четверых пытавшихся дойти до Финляндии сирийцев

Отмечается, что четверо мужчин с рюкзаками были остановлены в лесу близ границы с Финляндией. Впоследствии они намеревались добраться до других стран Евросоюза. Кроме того, удалось задержать водителя, доставившего в приграничную зону иностранных граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее русскоязычное сообщество Финляндии приступило к сбору документов для подачи заявления в Европейский суд по правам человека относительно решения властей республики закрыть границу с Россией.

