Apple прекратила продажи последнего планшета с кнопкой

7 мая компания Apple провела первую в 2024 году презентацию своих новых продуктов, представив две модели iPad Air с чипом M2 и экранами на 11 и 13 дюймов. Также был презентован новый iPad Pro с самым тонким корпусом и новым чипом M4, подходящим для тяжелых программ и игр.

Обновленные iPad от компании Apple могут быть доступны россиянам уже в первый день мировых продаж, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

