Apple прекратила продажи последнего планшета с кнопкой

Корпорация Apple перестала продажи последнего iPad с кнопкой Home, сообщает издание The Verge.

После презентации новых планшетов фирма прекратила продажи iPad 9, который и отличался от остальных физической кнопкой. Также в модели бы представлен 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников.

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7 мая компания Apple провела первую в 2024 году презентацию своих новых продуктов, представив две модели iPad Air с чипом M2 и экранами на 11 и 13 дюймов. Также был презентован новый iPad Pro с самым тонким корпусом и новым чипом M4, подходящим для тяжелых программ и игр.

Обновленные iPad от компании Apple могут быть доступны россиянам уже в первый день мировых продаж, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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