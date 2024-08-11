Пушков: Баху пора уходить с поста главы МОК
Томасу Баху действительно пора уходить с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков.
По его мнению, «лебединой песнью» Баха станут самые скандальные истории с Олимпийских игр в Париже. Российский политик напомнил об оскорбительной церемонии открытия Олимпиады-2024, золотых медалях по женскому боксу и заплывах в Сене, в которой была обнаружена кишечная палочка.
10 августа Бах объявил о своем отказе баллотироваться на новый срок на пост главы МОК. Он занимал эту должность с сентября 2013 года.
Выборы президента комитета состоятся в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Баха не избираться на новый срок, подчеркнув, что «главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого», передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru