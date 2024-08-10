Глава МОК заявил, что не будет переизбираться на новый срок
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.
В октябре 2023 года ряд членов МОК предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог переизбраться на третий срок. Однако он заявил, что не намерен пойти на это и призвал соблюдать высокие стандарты управления комитетом.
«После глубоких размышлений и обсуждений с семьей я пришел к выводу, что я не должен продлевать свой мандат президента МОК», - сказал он журналистам.
На данный момент Баху 70 лет. Он возглавляет МОК с 2013 года, в последний раз был переизбран на очередной четырехлетний срок в 2021 году. Следующие выборы президента комитета запланированы на март 2025 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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