Глава МОК заявил, что не будет переизбираться на новый срок

В октябре 2023 года ряд членов МОК предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог переизбраться на третий срок. Однако он заявил, что не намерен пойти на это и призвал соблюдать высокие стандарты управления комитетом.

«После глубоких размышлений и обсуждений с семьей я пришел к выводу, что я не должен продлевать свой мандат президента МОК», - сказал он журналистам.

На данный момент Баху 70 лет. Он возглавляет МОК с 2013 года, в последний раз был переизбран на очередной четырехлетний срок в 2021 году. Следующие выборы президента комитета запланированы на март 2025 года, сообщает «Радиоточка НСН».

