Публичные слушания по делу РУСАДА. Факт священен, комментарии вольны?

Меньше полугода остается до старта Олимпийских Игр в Токио, но, похоже, вместо того, чтобы готовиться к главному старту четырехлетия, российские спортсмены вынуждены думать, а допустят ли их вообще. И почему они, никогда не замеченные в применении запрещенных препаратов, должны доказывать, что чисты.

Напомним предысторию, Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию WADA отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Такая категоричность связана с тем, что РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по итогам разбирательства по делу WADA и РУСАДА.

И вот теперь слушания решено сделать публичными. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что юристы изучают возможные последствия согласия на публичные слушания по судебному спору. Он припомнил только один прецедент, и в целом, по мнению Позднякова, это крайне необычная история для CAS.

Депутат Госдумы, в прошлом профессиональный боксер Николай Валуев уверил НСН, что ничего плохого в этом нет, нужно соглашаться.

«Я не вижу ничего такого плохого, потому что у России есть возможность донести WADA нашу позицию, а заодно о ней узнает, как можно больше количество людей», - считает Валуев.

Комиссии спортсменов США, Великобритании, Канады, Дании, Германии, Норвегии и движение Global Athlete поддержали идею. Свое мнение они мотивировали тем, что открытые и прозрачные слушания в CAS помогут спортсменам понять любое решение, принятое судом, и могут повысить доверие к антидопинговой системе.

Итак: открытые слушания - хорошо или плохо. Хорошо, потому что никаких недомолвок, никаких секретов. Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что открытые слушания позволят России публично привести аргументы в свою пользу, а всему миру будет интересно знать, что на самом деле происходит в большом спорте в России. Но ведь, как известно, факт – священен, а комментарии вольны. Потому, как будут интерпретировать СМИ информацию, большой вопрос.