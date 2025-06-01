«Пари Сен-Жермен» впервые выиграл Лигу чемпионов
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В финале турнира сезона 2024/2025 подопечные Луиса Энрике встречались с итальянским «Интером», которому французы забили пять безответных мячей.
В составе «Пари Сен-Жермен» отличились Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Сенни Маюлу и дважды Дезире Дуэ. Счёт 5:0, с которым французский клуб обыграл «Интер», стал самым крупным в истории финальных матчей Лиги чемпионов.
В составе «Пари Сен-Жермен» победителем Лиги чемпионов стал голкипер Матвей Сафонов. Это пятый россиянин, который выиграл главный клубный трофей Европы. До Сафонова в нём побеждали Игорь Добровольский («Марсель), Владимир Бут («Боруссия», Дортмунд), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал»).
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