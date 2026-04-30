That's ok: Путин разрядил обстановку на встрече с президентом Конго
Российский лидер Владимир Путин с улыбкой отреагировал на небольшую заминку перед началом встречи с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщают «Известия».
Она состоялась в Кремле. Перед началом переговоров конголезский президент, пытаясь взять со стола наушник для синхронного перевода, уронил папку с документами. «Да ничего. That's ok («Всё в порядке»)», — заявил Путин с улыбкой.
Делегаты Сассу-Нгессо помогли ему поднять бумаги. После этого президент РФ показал коллеге, как включить наушники.
Ранее Путин накормил президента Конго пельменями с перепелкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
