ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» из Франции обыграл английский «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы - не Азия»: Почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026 по футболу

Это произошло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Победитель пары ПСЖ — «Челси» сыграет в 1/4 Лиги чемпионов с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль.

Ранее определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры