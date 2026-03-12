ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Аэропорт Сочи возобновил работу спустя десять часов Страны G7 договорились о работе над свободой судоходства на Ближнем Востоке Постпред России при ООН назвал «проверкой на вшивость» голосование Совбеза по Ближнему Востоку Голливудский продюсер Харви Вайнштейн дал первое интервью в тюрьме Ученые сообщили о возможном падении метеорита на побережье Черного моря