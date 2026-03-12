ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта 202606:01
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» из Франции обыграл английский «Челси», сообщает «Спорт-Экспресс».
Это произошло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:2.
Победитель пары ПСЖ — «Челси» сыграет в 1/4 Лиги чемпионов с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль.
Ранее определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно
- Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
- ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна
- Лерчек готовится к экстренной госпитализации
- Глава СКР запросил доклад о нападении неизвестных с битами на семью на Камчатке
- Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки
- Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран
- Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max
- СМИ: Иранский беспилотник врезался в небоскреб в Дубае