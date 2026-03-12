СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно

Продолжилась тенденция IV квартала 2025 года, когда россияне раньше срока закрыли долги на сумму более 1 трлн рублей (+35% год к году). Население старается быстрее расплатиться, так как кредиты брались по высоким ставкам.

Кроме того, из-за снижения ключевой ставки становится менее выгодно держать деньги на вкладах, и люди предпочитают быстрее расплачиваться с банками. На этом фоне некоторые банки при досрочном погашении требуют оплату процентов за весь срок кредита, хотя закон это ограничивает.

При этом в России объём просроченной задолженности по кредитным картам вырос на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

