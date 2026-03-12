СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно
В январе текущего года граждане России досрочно погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее, сообщают «Известия».
Продолжилась тенденция IV квартала 2025 года, когда россияне раньше срока закрыли долги на сумму более 1 трлн рублей (+35% год к году). Население старается быстрее расплатиться, так как кредиты брались по высоким ставкам.
Кроме того, из-за снижения ключевой ставки становится менее выгодно держать деньги на вкладах, и люди предпочитают быстрее расплачиваться с банками. На этом фоне некоторые банки при досрочном погашении требуют оплату процентов за весь срок кредита, хотя закон это ограничивает.
При этом в России объём просроченной задолженности по кредитным картам вырос на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
