Названы сроки новогодних каникул в 2027 году

Граждане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. По словам экспертов, праздничные дни никак не повлияют на размер заработной платы, так как она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.

В прошлые новогодние каникулы россияне отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что следующие 12-дневные новогодние каникулы будут не скоро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

