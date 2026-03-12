Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, сообщает РИА Новости.
Граждане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. По словам экспертов, праздничные дни никак не повлияют на размер заработной платы, так как она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.
В прошлые новогодние каникулы россияне отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что следующие 12-дневные новогодние каникулы будут не скоро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ПВО уничтожила над Россией 80 украинских беспилотников
- Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
- СМИ: Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно
- Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
- ПСЖ обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна
- Лерчек готовится к экстренной госпитализации
- Глава СКР запросил доклад о нападении неизвестных с битами на семью на Камчатке
- Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки
- Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран