ПСЖ: Месси не получит €110 млн за три сезона
Появилось опровержение информации, что форвард Лионель Месси получит за три года работы в ПСЖ €110 млн, сообщает L'Equipe.
Как сообщил спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, эти суммы далеки от реальности.
«Есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что это неправда», — сказал Леонардо.
Ранее L'Equipe сообщило о зарплате футболиста в €110 млн. За первый сезон он якобы должен заработать €30 млн, и еще по €40 млн за второй и третий.
Ранее сообщалось, что Роналду и Месси попали в список претендентов на звание лучшего футболиста мира. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на приз лучшему игроку мира по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба организации.
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