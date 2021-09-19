ПСЖ: Месси не получит €110 млн за три сезона

Появилось опровержение информации, что форвард Лионель Месси получит за три года работы в ПСЖ €110 млн, сообщает L'Equipe.

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Как сообщил спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, эти суммы далеки от реальности.

«Есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что это неправда», — сказал Леонардо.

Ранее L'Equipe сообщило о зарплате футболиста в €110 млн. За первый сезон он якобы должен заработать €30 млн, и еще по €40 млн за второй и третий.

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси попали в список претендентов на звание лучшего футболиста мира. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на приз лучшему игроку мира по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

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