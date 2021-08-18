Переход Месси в ПСЖ принес Майклу Джордану 6 миллионов евро
Знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан заработал 6 миллионов евро после перехода аргентинского футболиста Лионеля Месси во французский клуб «Пари Сен-Жермен», сообщают западные СМИ.
По их данным, бренд Air Jordan является одним из партнеров ПСЖ. Поэтому Джордан получает 5% с продажи каждой футболки парижского клуба.
Благодаря футболкам с Месси клуб уже заработал миллионы евро. Стоимость таких футболок составляет для взрослых около 160 евро, для женщин – около 110 евро, для детей – около 90 евро, отмечает «Чемпионат».
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что после перехода Месси из испанской «Барселоны» в ПСЖ, французский клуб будет постоянно выигрывать местный чемпионат и Лигу чемпионов, если сохранит звездное нападение.
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