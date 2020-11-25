Роналду и Месси попали в список претендентов на звание лучшего футболиста мира
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на приз лучшему игроку мира по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба организации.
В список попали 11 футболистов. Это Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона»), а также Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Тройку финалистов ФИФА объявит 11 декабря. Лучших будут выбирать по результатам голосования капитанов и тренеров национальных сборных. Болельщики и журналисты смогут отдать свой голос на сайте организации до 9 декабря.
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards пройдет в онлайн-формате 17 декабря.
В 2020 году приз The Best будет вручаться уже в пятый раз. Лучшим по итогам прошлого сезона стал Лионель Месси.
Ранее портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира, пишут «Известия». В неё попали Неймар и Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которых оказалась на порядок выше, чем у Месси и Роналду
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