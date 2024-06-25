Валуев объяснил снятие санкций с российских боксеров финансовой выгодой
Все боксерские организации получают свой «процент» с боев чемпионов, а среди российских спортсменов таких много, следовательно, снятие с них санкций выгодно, заявил НСН Николай Валуев.
Всемирная боксерская организация (WBO) сняла с российских спортсменов санкции из-за собственной выгодны, так как организация получает роялти с каждого чемпионского боя, заявил НСН бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев.
Всемирная боксерская организация (WBO) ранее сняла санкции с боксеров из России. До этого ограничения в отношении российских боксеров отменила Международная боксерская федерация (IBF). Спортсмены из РФ вновь могут входить в рейтинги организации. Валуев отметил, что российских спортсменов восстановят просто формально, ведь они участвовали в боях и находясь под санкциями.
«Я не знаю, что именно повлияло на их решение. Они получают процент со всех боев, особенно с чемпионских. В этих ассоциациях российских боксеров-чемпионов очень много. Я думаю, что это просто интерес к заработку денег. С таких боев будет сниматься касса, что выгодно ассоциациям. Все очень практично, не нужно здесь искать никакой политики. Российские бойцы все равно находились на турнирах, их сейчас просто формально восстановят на те же роли, где они и были. Бойцы не потеряли сноровку», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Международная федерация бокса – пример для всех остальных спортивных организаций.
«В боксе большую работу ведет Международная федерация бокса (IBA), которая является единственной сохранившей на международных соревнованиях по боксу и россиян, и белорусов. Это большая работа, в том числе и политическая, потому что в эту федерацию входят и те страны, которые на сегодняшний день являются нашими врагами. Эта федерация по-настоящему ведет себя так, как следует, она должна служить примером для всех спортивных федераций мира, которые решили, что политика важнее спорта», - заключил Валуев.
В марте стало известно, что боксеры из России не будут участвовать даже в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже без флага и гимна страны. Об этом тогда заявила генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко, напоминает «Радиоточка НСН».
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