МОК назвал 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже
Международный Олимпийский комитет назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Также МОК обнародовал список спортсменов из Белорусии.
Так, до соревнований в велоспорте допущены: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. Допущенные борцы: Начын Монгуш, Арслан Багаев, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Абдулла Курбанов, Магомед Муртазалиев, Елизавета Петлякова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Вероника Чумикова.
Также до Олимпиады в Париже допущена Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru