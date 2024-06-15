МОК назвал 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже

Международный Олимпийский комитет назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

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Также МОК обнародовал список спортсменов из Белорусии.

Так, до соревнований в велоспорте допущены: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. Допущенные борцы: Начын Монгуш, Арслан Багаев, Шамиль Мамедов, Алан Остаев, Абдулла Курбанов, Магомед Муртазалиев, Елизавета Петлякова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Вероника Чумикова.

Также до Олимпиады в Париже допущена Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
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