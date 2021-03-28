Промоутер Поветкина намерен уговорить его завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что Поветкину пора завершить спортивную карьеру. Он хочет уговорить бойца сделать это, сообщает «Спортэкспресс».

«Пора завязывать, потому что время пришло. Время свое берет, скорость уже не та. Дальше опасно для здоровья. Буду пытаться уговорить его завершить карьеру. Но решение принимать ему», — цитирует Рябинского Газета.ru.

Напомним, российский боксер Александр Поветкин проиграл повторный поединок британцу Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Уайт отправил 41-летнего россиянина в нокаут в четвёртом раунде.

