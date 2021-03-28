Поветкин проиграл британцу Уайту нокаутом

Российский боксер Александр Поветкин проиграл повторный поединок британцу Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Уайт отправил 41-летнего россиянина в нокаут в четвёртом раунде.

Как отмечает журнал «Профиль», за этот бой Поветкин получит $6,9 миллиона, его соперник - $5,5 миллиона.

Первый раз Поветкин и Уайт встречались на ринге в августе 2020 года. Тогда победил российский спортсмен: ему удалось нокаутировать оппонента в пятом раунде. Британец сразу запросил реванш, Поветкин согласился. Повторный поединок, однако, несколько раз переносили: Поветкин переболел коронавирусом.

Во втором поединке с Уайтом российский боксёр показал неважную физическую форму. Поражение стало для него третьи в профессиональной карьере: до этого он проигрывал только Владимир Кличко и Энтони Джошуа.

