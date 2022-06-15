Прокуратура запросила условный срок для Блаттера и Платини

Прокуратура Швейцарии запросила 18 месяцев лишения свободы условно для обвиняемых в мошенничестве экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини, сообщает AFP.

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В ведомстве считают, что в 2011 году Блаттер, без каких-либо законных оснований, организовал для Платини платёж в размере двух млн швейцарских франков, что нанёсло ущерб активам ФИФА.

По словам футбольных функционеров, платёж они согласовали устно, Платини получил деньги за работу в качестве консультанта с 1998 по 2002 год.

Суд города Беллинцона вынесет вердикт 8 июля.

Ранее Лондонский суд приговорил экс-первую ракетку мира немца Бориса Беккера к 2,5 годам лишения свободы за сокрытие информации о финансовых активах.

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ТЕГИ:FIFAСудМошенничествоЙозеф БлаттерМишель Платини
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