Прокуратура запросила условный срок для Блаттера и Платини

В ведомстве считают, что в 2011 году Блаттер, без каких-либо законных оснований, организовал для Платини платёж в размере двух млн швейцарских франков, что нанёсло ущерб активам ФИФА.

По словам футбольных функционеров, платёж они согласовали устно, Платини получил деньги за работу в качестве консультанта с 1998 по 2002 год.

Суд города Беллинцона вынесет вердикт 8 июля.

Ранее Лондонский суд приговорил экс-первую ракетку мира немца Бориса Беккера к 2,5 годам лишения свободы за сокрытие информации о финансовых активах.

