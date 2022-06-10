Олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Дьяченко дисквалифицировали за допинг

В сообщении говорится, что летом 2014 года россиянин употреблял запрещённые вещества тренболон и метенолон. В связи с этим CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дисквалификация Дьяченко действует с 9 июня, все результаты спортсмена в период с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы. Таким образом россиянина лишили серебряных медалей чемпионата Европы 2014 года и чемпионата мира 2015 года.

За употребление тренболона и метенолона CAS также дисквалифицировал на четыре года каноиста Николая Липкина, который лишился золотой медали чемпионата мира 2014 года. КРоме того, за употребление запрещённого фуросемида была дисквалифицирована байдарочница Александра Дупик, выступающая в паралимпийском спорте.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг на случай отмены санкций, сообщает RT.

