Бориса Беккера приговорили к лишению свободы за неуплату долгов

Уточняется, что победитель шести турниров Большого шлема пытался избежать уплаты долгов, за что получил 2,5 года тюрьмы.

В ходе суда было установлено, что Беккер, признанный банкротом в 2017 году, утаил сведения о недвижимости стоимостью один млн фунтов стерлингов, а также о крупном банковском займе и приобретённом пакете акций. Обвинение требовало отправить теннисиста в тюрьму на семь лет.

Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.