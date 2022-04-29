Бориса Беккера приговорили к лишению свободы за неуплату долгов
Лондонский суд приговорил бывшего экс-первую ракетку мира немца Бориса Беккера к лишению свободы за сокрытие информации о финансовых активах, сообщает BBC.
Уточняется, что победитель шести турниров Большого шлема пытался избежать уплаты долгов, за что получил 2,5 года тюрьмы.
В ходе суда было установлено, что Беккер, признанный банкротом в 2017 году, утаил сведения о недвижимости стоимостью один млн фунтов стерлингов, а также о крупном банковском займе и приобретённом пакете акций. Обвинение требовало отправить теннисиста в тюрьму на семь лет.
Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.
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