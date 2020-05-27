Профессиональным спортсменам разрешат тренировки на московских стадионах с 1 июня
Профессиональные спортсмены смогут начать тренироваться на московских стадионах со стартом летнего сезона. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, оно связано, в частности, с тем, что многие спортивные федерации объявили о возобновлении чемпионатов, требующих подготовки спортсменов.
Он отметил, что разрешение распространяется на членов российской и московской сборных, а также игроков профессиональных спортклубов. Кроме того, на тренировках будет разрешено присутствовать тренерам, врачам и необходимому персоналу.
Между тем, режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. При этом в режиме были введены некоторые послабления.
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