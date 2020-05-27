Профессиональным спортсменам разрешат тренировки на московских стадионах с 1 июня

Как пишет агентство, соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, оно связано, в частности, с тем, что многие спортивные федерации объявили о возобновлении чемпионатов, требующих подготовки спортсменов.

Он отметил, что разрешение распространяется на членов российской и московской сборных, а также игроков профессиональных спортклубов. Кроме того, на тренировках будет разрешено присутствовать тренерам, врачам и необходимому персоналу.

Между тем, режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. При этом в режиме были введены некоторые послабления.



