Профессиональным спортсменам разрешат тренировки на московских стадионах с 1 июня

Профессиональные спортсмены смогут начать тренироваться на московских стадионах со стартом летнего сезона. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как пишет агентство, соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, оно связано, в частности, с тем, что многие спортивные федерации объявили о возобновлении чемпионатов, требующих подготовки спортсменов.

Он отметил, что разрешение распространяется на членов российской и московской сборных, а также игроков профессиональных спортклубов. Кроме того, на тренировках будет разрешено присутствовать тренерам, врачам и необходимому персоналу.

Между тем, режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. При этом в режиме были введены некоторые послабления.


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Фото: rusathletics.info
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