Синоптики пообещали москвичам прохладное начало лета
Начало лета в московском регионе будет прохладным. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист подчеркнула, что в предстоящую пятницу в Москве и области ожидаются грозы и шквалистый ветер. Местами его порывы могут достигать 17 м/с.
В субботу, 30 мая, дожди постепенно ослабеют, а столбики термометров дотянутся до отметки +25 градусов, пишет RT. Метеоролог не исключила, что этот день может стать одним из самых тёплых в уходящем месяце. А уже в воскресение начнется понижение температуры.
С понедельника, 1 июня, в ночные часы в столичном регионе будет около +4…+9 °С, днем воздух будет прогреваться всего лишь до 16 °С. Возвращения к климатическим нормам месяца стоит ожидать к 5-6 июня, добавила Позднякова.
Ранее НСН писала, что в предстоящую пятницу, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков. Об этом жителей региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в частности, в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях может выпасть колоссальное количество. Например, Москву ждёт «четыре ведра на квадратный метр», отметил Тишковец. А это, по словам синоптика, до 42—47 мм дождя.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- В Израиле объяснили, почему Россия не заменит им США
- Собянин: Некоторые бытовые услуги возобновятся в Москве с 1 июня
- Синоптики пообещали москвичам прохладное начало лета
- Шрёдер оскорбил украинского посла: «Какой-то карлик»
- Кремль не исключил отмены ограничений в Москве к параду Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru