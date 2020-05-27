Синоптики пообещали москвичам прохладное начало лета

Начало лета в московском регионе будет прохладным. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист подчеркнула, что в предстоящую пятницу в Москве и области ожидаются грозы и шквалистый ветер. Местами его порывы могут достигать 17 м/с.

В субботу, 30 мая, дожди постепенно ослабеют, а столбики термометров дотянутся до отметки +25 градусов, пишет RT. Метеоролог не исключила, что этот день может стать одним из самых тёплых в уходящем месяце. А уже в воскресение начнется понижение температуры.

С понедельника, 1 июня, в ночные часы в столичном регионе будет около +4…+9 °С, днем воздух будет прогреваться всего лишь до 16 °С. Возвращения к климатическим нормам месяца стоит ожидать к 5-6 июня, добавила Позднякова.